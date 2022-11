Mittwoch, 02 November 2022 | 44.306

Die Rechte der Menschen und ...

der Sozialistische Schwachsinn à la Scholz und Co ...







das Volk kann sich hierzulande genau so wenig wehren …

wie das Volk in Rußland und oder China … England oder Amerika …



die Krisen seien nur solidarisch zu bewältigen …

das ist auch nur eine Abart von Gewinne privatisieren / Verluste sozialisieren …



jetzt ginge es um den Wiederaufbau der Ukra-ine …

ein typischer Fall von die Haut des (russischen!) Bären verteilen bevor man ihn erlegt hat



der Schutz kritischer Infrastrukturen sei im Hamburger Hafen nicht gefährdet …

die Chinesen haben aber längst flächendeckend ihre eigene Polizei hier etabliert …



die lassen sich also kein X für ein U vormachen …

und der Herr Xi von Herrn Scholz schon gar nicht ...









*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Handeln und (Schlaf)Wandeln ...

Angela Merkeln und ... (Tot)Werkeln ...







