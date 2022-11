Dienstag, 01 November 2022 | 44.305

Die Rechte der Menschen und ...

Eckart von Hirschhausen ...

Eckart von Hirschhausen … der Hans Dampf in allen Gassen und Klassen …

macht jetzt auch Reklame für die BVG …



nach eigenem Bekunden die größte Verkehrsgesellschaft Europas …

irgend wo müssen die Superlative ja herkommen …



in den Bussen und Bahnen und auf dem Weg von A nach B …

wechseln die Ansagen jetzt also immer ab …



zwischen 'Vielen Dank daß Sie eine Maske tragen' …

und 'Vielen Dank daß Sie mit der BVG fahren' ...



nach Lage der Dinge werden Russen und Chinesen demnächst wohl die Erde in die Luft sprengen

vielleicht fliegen wir dann ja doch noch zu einem Planeten ‘B’ ...



*



Die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Merkel ... Mißhandlung und Vergewaltigung ...







