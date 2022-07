Sonntag, 31 Juli 2022 | 30.212

Das Verfassungsgericht der Kanzlerin und ...

das Verfassungsrecht ...

Verfassungsrichter … amtierende wie ehemalige … wmd …

äußern sich immer wieder auch außerhalb ihres eigentlichen Arbeitsplatzes ...



und versuchen damit Dinge zu erläutern oder gar zurecht zu rücken ...

die sie bei der an sich vorgesehenen Rechtsprechung ignorieren oder versäumen ...



so kaprizieren sie sich unter anderem immer wieder auch als ‘Wächter der Demokratie’ ...

in der Bundesrepublik … der Europäischen Union … und auch sonst wo in der Welt …



haben aber bisher und wo auch immer geflissentlich darauf verzichtet und verhindert …

diesen Begriff auch nur andeutungsweise halbwegs zu definieren …



so daß das nach wie vor ein Musterbeispiel dafür ist …

wie jemand am besten über Dinge redet von denen er keine Ahnung hat ...







