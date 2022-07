Sonntag, 31 Juli 2022 | 30.212

Die Würde der Menschen und ...

die Würde der Polizei ...

es ist bekannt … daß in Berlin kaum 14-jährige Jungen auf den Strich geschickt werden …

und die Väter oder ‘Onkels’ damit Geld verdienen ...



und natürlich wird diese Zwangsprostitution auch ‘bekämpft’ ...

nämlich von der Polizei …



und natürlich ist die Polizei auch froh … daß sie eine interessante Aufgabe bekommt …

und wehrt sich also nicht dagegen … daß sie hier regelrecht mißbraucht wird …



denn diese Art Prostitution …

ist ein Mangel der Herstellung eines demokratischen und sozialen Staates ...



und dafür ist nicht die Polizei sondern die Politik zuständig ...

die wie in einer Diktatur üblich ihre Unfähigkeit hinter immer mehr Polizei versteckt ...







