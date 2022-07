Samstag, 30 Juli 2022 | 30.211

Die Politische Ausstellung ...

für eine Reise der besonderen Art ...

Kunst ist das Maß aller Dinge …

aber ohne Recht geht es natürlich auch nicht …



es geht um das Auge des Künstlers bzw seine ‘Künstlerische Spezial Operation’ ..

seine Art … die Welt / die Dinge / das Geschehen zu betrachten …



und dieser Betrachtungsweise und den damit verbundenen Gedankengängen …

auf seine jeweils eigenständige Art Ausdruck zu verleihen ...



man könnte also auch sagen …

die Vermittlung von Kunst ist genau so wichtig wie die Vermittlung des Rechts …



durch Richter im allgemeinen und diejenigen des Höchsten Gerichts …

also des Bundesverfassungsgerichts im besonderen …



es gibt da durchaus weitere Parallelen ... natürlich gibt es auch Künstler …

denen es gelingt sich selbst zu vermarkten und die zu den Spitzenverdienen gehören …



genau so leben und verdienen auch die Richterinnen und Richter an der Spitze nicht schlecht …

gewaltengeteilt … sicher … pensionsberechtigt … im teilweise fürstlichen Ambiente … etc



eine weitere Parallele ist die Freiheit … auch Kunst bzw vor allem die Künstler ...

und diejenigen die den Kunstbetrieb mit Leben erfüllen …



ohne hier nun auch gleich wieder das Thema documenta XV einbeziehen zu wollen ...

obwohl es dringendst nötig wäre … also ein andermal …



bleiben wir beim Recht …

denn leider ist es so …



daß dem Recht … also einer Ur-form der Freiheit …

durch die so genannte Politik Grenzen gezogen werden …



um nicht zu sagen das Recht wird regelrecht eingesperrt …

in ein Gefängnis namens Rechts-staat …



leider haben die Höchsten Richter wmd ein Verhältnis zum Recht …

das näher am Rechts-staat als an der Freiheit liegt …



was sich in Karlsruhe geschweige in Washington in dieser Beziehung abspielt ...

gehört mit zum Groteskesten was diese Welt zu bieten hat ...



Gott sei Dank …

denn wem sonst sollte man unter den aktuellen Lebens und Arbeits Bedingungen noch danken …



gibt es Menschen …

die sich für die Freiheit der Kunst einsetzen … bzw für die Be-freiung der Kunst …



unter dem Motto ‘The Liberation of Art’ … macht das zum Beispiel Lumas ...

in Berlin / London / Paris / New York … www.lumas.de ...







