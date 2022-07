Sonntag, 24 Juli 2022 | 29.205

Die 10 Gebote unserer Verfassung ...

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ......

Do sollst keine anderen Verfassungen haben neben mir …



Du sollst Dich nicht von der Bild-Zeitung mißhandeln lassen



Du sollst auch selbst die Verfassung nicht mißbrauchen …



Du sollst die Würde der Menschen heiligen …



Du sollst die Schöpfer dieser Verfassung ehren …



Du sollst die verfassungsmäßige Ordnung nicht beseitigen …



Du sollst nicht an der Verfassung vorbei regieren ...



Du sollst den Menschen ihre Rechte nicht vorenthalten ...



Du sollst die Verfassung nicht falsch interpretieren ...



Du sollst das Leben nehmen wie es kommt und was draus machen ...







