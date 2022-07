Sonntag, 24 Juli 2022 | 29.205

Das Gebet ... weil Sonntag ist ...

und das Leiod dieser Welt / das Leiden der Menschen

wie ist das möglich ? Wir leben ein vergleichsweise gutes Leben …

um nicht zu sagen Hülle und Fülle … aber das geschieht auf Kosten von anderen in der Welt ...



wir singen in den Kirchen über den guten Schöpfer und seine Herrliche Schöpfung ...

aber wie ist das vereinbar mit all dem Leid dieser Welt … dem Leiden der Betroffenen ? ...



wer das ‘Vater unser’ ernsthaft betet … der kann sich nicht in blinden Optimismus flüchten ...

und auch nicht in zynischen Pessimismus …



in der Schöpfung ist dieses Spannungsverhältnis angelegt … das uns in Bewegung setzt …

das uns kreativ macht … und erfinderisch bei der Suche nach Lösungen ,,,



aus der Wertschätzung der Schöpfung entwickelt sich Bewußtsein der Mängel des status quo

und daraus der Wunsch … Verlorenes zu Ersetzen … Zerstörtes wird aufzubauen ...



etwas frei nach dem Kalender der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt …

Ökumenischer Prozeß … Wandel gestalten’ … www.umkehr-zum-leben.de ...







