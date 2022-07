Freitag, 22 Juli 2022 | 29.203

Die Schönheit einer Rose ...

und die Kraft ihrer Symbolik ...

apropos domus, us f … das Haus …

vor manchem Vaterhaus steht eine Linde … oder ne Kastanie … oder einfach ne Bank …



vor meinem steht eine Rose …

‘Du schönste aller Rosen’ ...



was bedeutet eine Rose in dieser unserer Zeitenwende ...

wo Putin Krieg führt schier ohne Ende …



wie besinnungslos …

aber genau so besinnungslos verteidigen sich die westlichen Psychopaten …



gut daß wir noch die Rosen haben …

denn die Liebe hält … selbst im Schützengraben ...







