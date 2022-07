Mittwoch, 27 Juli 2022 | 30.208

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Rechte und der Respekt ...

die Würde der Menschen ist unantastbar … aber da gibts ja noch die Würde des Gerichts …

und die Würde des Parlaments … und die Regierung hält sich auch nicht für ganz unwürdig ...



und dann schwirren ja auch noch andere ähnliche Begriffe umher .. wie zum Beispiel der Respekt ...

den vermissen zu lassen vielfach in gegenseitigen Vorwürfen beklagt wird ...



dazu kommen dann die Rechte … zum Beispiel des Parlaments als Kontrollinstanz bestimmter

Bundesbehörden bzw der Nachrichten bestimmter Bundesdienste …



und natürlich des Bundesverfassungsgerichts als Kontrollinstanz über die Verfassungsmäßigkeit

des politischen Geschehens überhaupt ...



es könnte sein … daß die stärkste also die exekutive Gewalt … sich künftig auch darüber noch

hinwegsetzt … und so genannte Staatwohl-erwägungen über das Wohl des Volkes setzt ...







