Mittwoch, 27 Juli 2022 | 30.208

Die Würde der Menschen und ...

das Un(an)faßbare ...

die Würde der Menschen ist laut Verfassung unantastbar …

was nicht heißt … daß die Regierung sie nicht einfach vom Tisch wischen könnte …



ohne die Menschen auch nur im Geringsten anzutasten geschweige anzufassen ...

oder sonst sie in ihrer Existenz zu bedrängen oder eben auch kurzerhand zu vernichten ...



von der Würde allein können die Menschen nunmal nicht leben …

und daß die Versorgungssicherheit unantastbar sei … steht eben nicht in der Verfassung …



aber es kommt ja bekanntlich nicht darauf an was in der Verfassung steht …

weil die Politiker eh machen was sie wollen … in ihrem ideologischen Wahn …



und das größte Handikap der Politik ist nach wie vor … daß dieselben Dilettanten …

die uns in die Krisen hineinreiten … anschließend versuchen uns da wieder rauszuholen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen