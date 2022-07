Dienstag, 26 Juli 2022 | 30.207

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... '

sollen wir ein Bienchen rufen ...?

die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat … so steht es geschrieben in der Verfassung …

und das ist wohl der größte Unterschied zum Beispiel zu Ameisen und Bienen …



die ebenfalls Staaten bilden … aber keine geschriebene Verfassung haben …

jedenfalls nicht soweit uns das erkennbar bzw bekannt ist …



was aber wiederum nicht heißt … daß deren Staaten unterentwickelt seien …

im Gegenteil … es wird eine geradezu bewundernswerte Gleichberechtigung praktiziert …



trotz intensiver Forschung hat man jedenfalls bisher nicht beobachtet …

daß es bei Ameisen und Bienen Völkern sowas wie Entwicklungs oder Schwellenländer gäbe …



vielleicht sollte sich das Bundesverfassungsgericht im fachlichen Austausch und Verfahren ...

auch mal am Recht der Ameisen und Bienen orientieren ...







