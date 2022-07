Dienstag, 26 Juli 2022 | 30.207

Die Würde der Menschen und ...

das Wachsen ... Blühen ... und Gedeihen ...

es liegt in der Natur der Sache … um nicht zu sagen in der Natur an und für sich …

alle Schöpfung entsteht … und vergeht …



weil eine schier unendliche Vielfalt von Angriffen und Gefahren alles Leben bedroht ...

und ebenso unbarmherzig wie kalt lächelnd zunichte macht ...



das ist individuell so … also auf Menschen Tiere Pflanzen bezogen …

aber auch generell … also zum Beispiel auf die Wirtschaft bezogen …



kaum glaubt jemand er habe ein tolles Produkt entwickelt das gutes Geld verspricht …

kommt ein anderer und macht es etwas anders und vor allem billiger …



da kommt der Mensch mit all seiner Würde nicht weiter …

da helfen nur gute Patente und patente Anwälte ...







