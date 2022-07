Montag, 25 Juli 2022 | 30.206

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die verfassungsmäßige Ordnung ...

mit der Staatengemeinschaft ist es so ähnlich wie mit der Volksgemeinschaft bzw ...

noch ne Nummer kleiner … mit einer Familiengemeinschaft ...



Kinder sind nicht in der Lage … sich gegen einen gewalttätigen Vater zu wehren …

das Volk ist nicht in der Lage sich gegen eine gewalttätige Regierung zu wehren …



und die Staatengemeinschaft ist nicht in der Lage …

sich gegen die Weltherrschaft anstrebende Despoten zu wehren …



das liegt zunächst … könnte man sagen … an Erich Honecker … der mal gesagt hat …

‘niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen’ ...



im Kern der Sache aber liegt es am Bundesverfassungsgericht … das einfach nichts sagt …

insbesondere nicht … man müßte hierzulande mal die verfassungsmäßige Ordnung herstellen







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen