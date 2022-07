Montag, 25 Juli 2022 | 30.206

Die Würde der Menschen und ...

die Verantwortung ...

'die Würde der Menschen' ... heißt es in der Verfassung …

es heißt nicht die Würde des Amtes oder gar von sonst irgend was …



in der von den Medien getragenen und bestimmten öffentlichen Diskussion …

spielt aber diese Würde der Menschen keine geschweige ‘tragende’ Rolle …



es gibt hier eine Parallele zur Verfassung … in der steht …

der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung



sinngemäß heißt es also auch … die Medien bestimmen die öffentliche Diskussion …

tragen dafür aber auch die Verantwortung …



niemand trägt hierzulande irgend eine Verantwortung … niemand führt …

es gibt offensichtlich niemanden … der überhaupt noch denkt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen