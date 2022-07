Sonntag, 24 Juli 2022 | 29.205

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... der Mangel an Fachkräften und Führung...

divide et impera … dieser Spruch ist sinngemäß so alt wie Methusalem …

das heißt … er bedingt … daß einer herrscht mwd …



und die anderen so be-herrscht … daß sie ihm zuarbeiten und auch so beschäftigt werden ...

daß sie nicht auf die Idee kommen … selbst zu herrschen …



Arbeitsteilung oder gar Gewaltenteilung allein nützt also gar nichts …

wenn es nicht einen gibt der herrscht … oder zumindest einer der primus inter pares ist ...



es heißt immer wieder … die Demokratie sei stärker als die Diktatur …

ist sie eben nicht … solange die ‘Demokraten’ nicht dieses Bewußtsein entwickeln …



daß Demokratie ohne professionelle und fachliche Führung so ähnlich wie …

wie ein Schiff … das ohne Antrieb und Steuerung im Meer treibt ...







