Sonntag, 24 Juli 2022 | 29.205

Die Würde der Menschen und ...

die Würde von Notärzten / Feuerwehr / Polizei etc

Menschen sind Menschen …

Notärzte und die Bediensteten von Feuerwehr und Polizei etc sind auch Menschen …



und es würde nicht nur ihrer Würde sondern vor allem der Würdigung ihrer Tätigkeit dienen

wenn man Arbeitsbedingungen für sie schafft … die sie nicht behindern sondern entfalten



wenn bei einem Unfall an sich Unbeteiligte interessehalber zuschauen …

werden sie von der Obrigkeit als Gaffer diffamiert und u.U. sogar bestraft …



um davon abzulenken … daß die Obrigkeit sich selbst nach Kräften und Unfähigkeit behindert …

daß die Staatsmanager jede Planung für Spaß geschweige Ernstfälle vermissen lassen ...



und die Bediensteten selbst ähnlich wie beim Jugendschutz nicht in der Lage sind …

sich selbst zu helfen und adäquate Politik einzufordern ...







