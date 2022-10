Freitag, 28 Oktober 2022 | 43.301

Diue Rechte der Menschen und ...

wie ist das alles möglich ???

daß tagtäglich über die Menschenrechte geredet und geschrieben wird …

und tagtäglich schier ungezählte Rechtssprechungs bzw Gerichts Verfahren stattfinden …



und trotzdem überfällt Wladimir Putin die Ukraine … Xi Jinping Taiwan …

Ali Chamenei die persischen Frauen … und Recep Tayyip Erdogan halb Europa … etc etc ...



über Donald Trump wurde seinerzeit gesagt … auf die Frage warum macht der das ???

‘weil er es kann’ …



das sollte heißen … weil ihm niemand ernsthaft widerspricht …

geschweige Widerstand leistet .. das heißt ihm in den Arm fällt / ihn aufundabhält etc ...



etwas konkreter … Hauptursache sind die Bundesverfassungsgerichtlichen Waschlappen ...

die ihrerseits dem Volk zum Wassersparen die Waschlappen empfehlen ...







die Rechte des Bundesrats ...

die Pflichten des Bundesrats ...



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ...

die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit und Tod ...







