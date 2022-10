Donnerstag, 27 Oktober 2022 | 43.300

Die Rechte der Menschen und ...

der Wahnsinnstrieb ...

wahrscheinlich gehört der Wahnsinn gar nicht zum Bereich des Geistes …

geschweige der Krankheit …



sondern des Triebes … bzw anders als u.a. der Sexualtrieb …

zu den bisher nicht hinreichend erforschten so genannten Trieben des Menschen ...



bekanntlich hat sich trotz aller me-too-etc-Bewegungen …

an der Situation bezüglich des Sexualtriebes nicht das Geringste geändert ...



ähnlich verblüffend ist … daß sich trotz allen Hitlers und Stalins etal ...

in der Welt nichts geändert hat …



sondern im Gegenteil zunehmend immer mehr Wahnsinnige mit modernsten Kampfmitteln ...

die Menschheit einschließlich ihrer Lebensgrundlagen drangsalieren quälen zerstören beseitigen ...



und das von eben dieser Menschheit praktisch widerstandslos hingenommen wird …

nach der Maxime von Maria Furtwängler … ‘ich dachte immer mit uns Frauen das ist halt so’ ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ...

die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Merkel ... Tyrannei / Terror / Tod ...







