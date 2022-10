Mittwoch, 26 Oktober 2022 | 43.299

Die Rechte der Menschen allgemein und ...

die Frauenrechte ganz speziell ...

die Herrschaft des Volkes … so genannte Demokratie …

und die Gleichberechtigung der Frau … dafür gibt es noch keinen ähnlich griffigen Begriff …



wahrscheinlich eine Folge bzw Konsequenz …

aus der Über-griffigkeit der Vor-berechtigten Vergewaltiger ...



sind also in etwa in der gleichen Situation bzw haben in etwa das gleiche Schicksal …

das heißt ... sie sind und bleiben ein Opfer der Gewalt …



genauer gesagt des Wahnsinns … denn Gewalt an und für sich gehört … könnte man sagen …

im weitesten Sinne … noch zum Bereich ursprünglicher unaufhaltsamer (Urknall) Natur ...



Ver-ge-wal-ti-gung aber ist kontrollierbar … gehört zur Zivilisation … zur Kultur …

ist verbunden mit Absicht und Vorsatz … Willen und Willkür … Spaß und Lust (Merkel) ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

Angela Merkel ... Stillstand und Rückschritt ...







