Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Jagdschein ...

ungefähr rund ca 400.000 Jäger gibt es in Deutschland … also solche die einen Jagdschein haben …

das sind wesentlich weniger als Bürger die einen Führerschein haben …



im Bundesverfassungsgericht sitzen sogar nur 16 Richter mwd …

die aber keinen Bundesverfassungsrichterschein haben …



sondern einfach eine Ernennungsurkunde des Bundespräsidenten …

der wiederum keinen Bundespräsidentenschein hat ..



was in etwa erklärt … warum die Verfassungsorgane …

nicht ihre verfassungsmäßigen Aufgaben und Aufträge erfüllen …



die Jäger gehen üblicherweise mit einem Hund auf die Jagd …

und die wissen … manchmal müssen sie ihren Hund zum Jagen tragen …



mit den Verfassungsorganen ist das ähnlich ...

theoretisch hat das Volk sogar zwei Möglichkeiten ...



es könnte seine Organe zum Jagen tragen oder sie einfach ver-jagen …

wenn sie sich nicht nur nicht an ihre verfassungsmäßigen Pflichten halten ...



sondern im Gegenteil das Volk mit seinen ihm eigenen Mitteln und Möglichkeiten …

drangsalieren und quälen … verletzen und vernichten …



parallel zur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

und der Gefahr der kompletten Auslöschung von Volk und Staat …



theoretisch wie gesagt … praktisch ist das kaum realistisch …

‘das Volk’ ist in etwa in der gleichen Lage …



wie ein Fünfjähriges Kind seinen Erziehern oder gar Fremden gegenüber …

das heißt es ist ebenso unwissend und nichtsahnend wie machtlos und wehrlos ...







