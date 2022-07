Mittwoch, 20 Juli 2022 | 29.201

Immer wieder ... der 20. Juli ...

ein Tag wie jeder andere ... oder ... (???) ...

Geschichte ist Geschichte …

sie versagt sich im Grunde genommen der nachträglichen Bewertung …



und ich hoffe … auch ich kann mich daran in Bezug auf Angela Merkel …

einigermaßen (ent)halten … sine ira et studio … und so …



aber es fällt schon schwer ...

angesichts der aktuellen Ereignisse und Entwicklungen …



und vor allem … daß weit und breit auch nach wie vor niemand bereit ist ...

mal sowas wie Führung zu übernehmen …



und die verfassungsgemäße Verantwortung zu tragen bzw überhaupt adäquat zu re-a-gieren ...

und professionell ... insbesondere niemand vom Bundesverfassungsgericht ...



physikalisch gesehen ist eine Kette bekanntlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied ...

das schwächste Glied unserer so genannten Demokratie ist das Bundesverfassungsgericht …



einfach traurig traurig traurig … und solange sich da nichts ändert …

wo es an sich am Einfachsten wäre und am Effizientesten ginge …



wird wohl weiter alles den Bach runter gehen …

bzw die kontinuierliche Fortsetzung des Ahrtals etc mit anderen Mitteln ...







