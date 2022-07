Samstag, 23 Juli 2022 | 29.204

Die Würde der Menschen und ...

die Gruppenvergewaltigung ...

es ist ebenso unglaublich wie erst recht unbeschreiblich ..

was für ein armseliges beschissenes Leben und Arbeiten …



diese völlig hirnverbrannte gewaltengeteilte so genannte ‘Regierung’ ...

dem völlig hilflosen oder auch einfach gutmütigen zutraulichen deutschen Volk zumutet ...



das ist keine verfassungsgemäße Gewaltenteilung …

sondern eine brutale Gruppenvergewaltigung nach dem üblichen Muster …



einer ist abwechselnd dran … und die anderen schauen amusiert zu …

stehen Schmiere … feuern an … und so ...



lassen sich voll-laufen … damit sich die ‘Speicher’ richtig leeren …

bzw das ‘Gas’ dann besser fließt … - völlig besinnungslos ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen