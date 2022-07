Freitag, 22 Juli 2022 | 29.203

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... der Fachkräftemangel ...

auf ihrem Portal ...’Make it in Germany’

wirbt die Bundesregierung insbesondere auch um russische Fachkräfte …



die zur Zeit bzw nach 1. Wahl lieber anderswo leben und arbeiten …

zum Beispiel in Armenien / Georgien / Kasachstan oder sogar in der Türkei …



die Bundesregierung klärt auf … ohne Flankierung durch das Bundesverfassungsgericht

wie die Dennoch-Interessenten nach Deutschland kommen und hier arbeiten könnten



das ist die eine Seite … die andere Seite ist …

daß wie schon und seit 70-80 Jahren bei den so genannten Gastarbeitern-ff-etc …



nichts getan wird … um die Leute hierzulande zu integrieren …

und sie sich selbst überlassen werden ... hier ihr eigenes 'Zuhause' selbst zu schaffen ...







