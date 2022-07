Donnerstag, 21 Juli 2022 | 29.202

Die Würde der Menschen und ...

was ist der Unterschied zwischen einem Krokodil ?

also was ich meine ist …

unsere Verfassung spricht zwar (nur) von der Würde des Menschen



aber sie meint natürlich die Würde der Natur schlechthin …

denn selbstverständlich haben zum Beispiel auch Tiere eine Würde …



wenn nicht gar noch irgend was mehr … denn für viele Menschen sind Tiere …

gleich wichtig wenn nicht noch wichtiger als andere Menschen ...



gemeinsam ist beiden Kreaturen … daß sie sich gegenseitig umbringen ,,,

wobei die Tiere sich einfach fressen ...



die Menschen tun das in der Regel nicht … sie führen einen so genannten Krieg …

bzw sie nennen das ... der Sprache mächtig ... Zivilisation … wenn nicht gar Kultur ...







