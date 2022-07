Donnerstag, 21 Juli 2022 | 29.202

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... Annalene Baerbock ... die neue Angela Merkel

so ist das nun mal im Leben ... es liegt in der Natur der Sache ...

soweit man das Leben als 'Sache' bezeichnen kann ...



daß man von einer Falle in die nächste tappt ...

wenn nicht jemand da ist ... der einen auffängt oder gar abfängt ...



unsere Verfassung war und ist nach wie vor die große Hoffnung ...

daß sich vielleicht doch nochmal jemand danach richtet ...



Annalena Baerbock hat es jedenfalls nicht vor ...

und das Bundesverfassungsgericht natürlich auch nicht ...



immer wieder wird von den gewaltengeteilten politischen Akteuren Gutes versprochen ...

und dann das Gegenteil gemacht ... so daß ständig alles immer noch schlechter wird ...



es sieht zwar (noch) nicht so aus ... als kämen wir vom Regen in die Traufe ... aber ...

Angela Merkel bleibt also (vorläufig) das non-plus-ultra ...







