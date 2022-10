Montag, 24 Oktober 2022 | 43.297

Die Rechte der Menschen und ...

die Machtworte des Kanzlers wmd ...

zu den grandiosen Irrtümern des Politik-machens gehört ...

ein Bundeskanzler müsse bei Gelegenheit ein so genanntes Machtwort sprechen ...



unserer Verfassung ist solcherart Handeln und Verhalten des Regierungs-Chefs

also gewissermaßen am Ende eines erfolglosen Handlungs-Prozesses jedoch fremd ...



laut Verfassung soll der Bundeskanzler am Anfang ... a priori ... bzw also von vorn herein ...

Richtlinien bestimmen ... und da-für die Verantwortung tragen ...



Machtworte sind also gerade der Beweis dafür ...

daß fachlich nicht professionell bzw rechtlich nicht verfassungsgemäß regiert wurde und wird



vor allem aber auch der Beweis für den Dilettantismus und die Unfähigkeit derjenigen ...

die die Regierung kontrollieren sollen ... insbesondere das Bundesverfassungsgericht ...



*



