Sonntag, 23 Oktober 2022 | 42.296

Die Rechte der Menschen und ...

die Suizidprävention ...

mit einer Regierung ... die systematisch darauf hinarbeitet ...

Volk und Staat zu beseitigen ...



ist es schwierig ... eine Prävention zu betreiben ...

wenn alle Verbindungen abgebrochen ... alle Türen verschlossen sind und bleiben ...



das ist nochmals ein Unterschied zu jenem German Wings Piloten ...

der sein Flugzeug auf Absturz programmiert hatte ...



es ist ein Unterschied ... ob Schmerzen so stark sind ...

daß jemanmd lieber sterben möchte als die Schmerzen länger zu ertragen ...



oder ob eine Regierung so kriminell ist ... daß sie alles aufs Spiel setzt ...

in der Hoffnung ... dadurch das eigene Überleben zu sichern ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt / Der Land Rover 'Perseverance' (die Nasa auf dem Mars)







