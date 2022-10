Samstag, 22 Oktober 2022 | 42.295

Die Rechte der Menschen und ...

die Digitalisierung der Diversifizierung

früher hieß das mal / durfte man noch sagen ... all Indians / no Chiefs ...

oder auch umgekehrt ... too many Chiefs / not enough Indians ... je nachdem ...



die Diversifizierung ist im Grunde genommen eine geradezu zentrales Problem

der Menschenrechte ...



denn die Diversifizierung führt dazu ...

daß Arbeit immer weiter und kleinteiliger aufgespaltet wird ...



so daß am jeweiligen Arbeitsplatz immer weniger Fachkenntnisse ...

im Extremfall überhaupt keine Kenntnisse verlangt werden ...



mehr oder weniger dressierte Affen müssen also nur noch hören obs 'Klick' macht ...

wenn nicht müssen sie schon die Aufsicht rufen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Integrität / Bildung / Erziehung / Entwicklung ... Angela Merkel : Tort / Tötung / Totschlag / Tod ...







