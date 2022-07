Mittwoch, 20 Juli 2022 | 29.201

Die Würde der Menschen und ...

der Krieg ...

natürlich ist nicht ein Krieg wie der andere …

in der Ukraine zum Beispiel führt Wladimir Wladimirowitsch Putin Krieg ...



praktisch einen ‘Zwei wenn nicht noch mehr Fronten’ Krieg ...

vordergründig um das Volk in der Ukraine zu vernichten …



hinterrücks aber vernichtet er ja auch eigenes Volk …

und daß er die gesamte westliche Welt vernichten will hat er ja auch schon gesagt ...



das Fatale ist … daß ihm die westlichen Politiker dabei entgegenkommen …

weil sie nicht in der Lage sind … die Menschen in der Ukraine zu schützen ...



und weil auch sie ihr eigenes Volk dahin ‘führen’ …

daß es dem Tode näher ist als dem Leben ...







