Donnerstag, 21 Juli 2022 | 29.202

Das Politische Konzert ...

die Kammerphilharmonie Amadé im Jagdschloß Grunewald ...

‘Du kostbarster aller Schätze’ …

oder zumindest einer der kostbarsten musikalischen Schätze ...



erklingt am Sonntag dem 21. August 2022 im Jagdschloß Grunewald ...

musiziert vom deutschen Ensemble Amadé mit dem schweizer Cellisten Thomas Demenga



von Wolfgang Amadeus Mozart … dem Meister aller Kleinen Nachtmusiken …

‘Erste Lodronische Nachtmusik’ ... geschrieben und gewidmet der Gräfin Antonia Lodron …



laut Alfred Einstein … als Mozart Biograph etwa ähnlich kompetent …

wie der Namenskollege Albert als Physiker ...



‘mit das Kostbarste Reinste Heiterste Beglückendste Vollkommenste …

was je musikalische Form angenommen hat ...



das gesamte Sommerprogramm von Amadé im Jagdschloß Grunewald …

umfaßt Konzerte am 23 Juli mit Haydn und Schubert …



sowie am 6. August mit Werken von Grieg / Mendelssohn / Elgar ...

und auch am 21. August gibts nochmal Haydn und Tschaikowsky ...



thematisch kreisen die Werke um die musikalische Romantik …

das heißt die großen Themen des Mensch-Seins … von der Jugend bis zum Alter ...



Kammerphilharmonie Amadé unter der Leitung von Frieder Obstfeld …

www.kp-amade.eu … www.spsg.de … schloss-grunewald@spsg.de ...







