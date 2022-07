Dienstag, 19 Juli 2022 | 29.200

Die Würde der Menschen und ...

die Vielfalt der Menschen ...

natürlich kann man letztlich alles auf hell und oder dunkel …

bzw eben schwarz und oder weiß reduzieren … siehe auch Null und oder Eins ….



objektiv kann es aber keinen Zweifel daran geben …

daß es eine schier unendliche Vielfalt von Farben und Zahlen etc gibt …



und genau so ist das auch mit den Menschen … also unendliche Vielfalt …

bzw also nicht nur Mann und oder Frau …



und dann kommt … das muß man sich immer wieder illustriert vorstellen …

‘ein’ Mann … oder manchmal eben auch ‘eine’ Frau …



und wollen Alle und Alles über ‘einen’ Kamm scheren …

nämlich den Kamm ihres Miß bzw Un Verständnisses ... bzw des ungenierten Mißbrauchs ...







