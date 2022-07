Montag, 18 Juli 2022 | 29.199

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Gleichberechtigung ...

in unserer Verfassung heißt es ganz klar … nur die Worte sind anders gestellt …

‘Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich’ … Sinn und Inhalt sind also jedenfalls gleich ...



daß ein Parlament damit seine Schwierigkeiten hat … geschweige eine Regierung …

kann man ja noch verstehen … aber warum auch ein Gericht ???



es ist so wie mit der Armut … ungefähr … die Hälfte der Bürger ist ‘arm’ …

hat also weniger als an sich benötigt würde … und quält sich irgend wie durchs Leben ...



und die andere Hälfte ist ‘reich’ … hat also mehr als an sich benötigt würde ...

und weiß nicht … welchen Unsinn aus Übermut sie mit ihrem Reichtum alles anstellen könnte …



und das Bundesverfassungsgericht weiß nicht … daß es bei der Gleich-berechtigung …

um die Gleichheit des Rechts geht … und nicht die Gleichheit des Reichtums ...







