Sonntag, 17 Juli 2022 | 28.198

Das Gebet ... weil Sonntag ist ...

für unsere Erde ...

Allmächtiger Gott ...

der Du in der Weite des Alls allgegenwärtig bist ... auch im Kleinsten Deiner Geschöpfe ...



der Du alles was existiert mit Deiner Zärtlichkeit umschließt ...

und Deiner Liebe ...



gieße uns diese Kraft Deiner Liebe ein ...

damit wir sie und die Schönheit und das Leben hüten ...



hilf uns in Frieden zu leben ...

und niemandem mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu schaden ...



segne unser Leben ...

damit wir Beschützer Deiner Schöpfung werden ... dieser Welt ... und nicht Räuber ...



lehre uns ... den Wert all dieser Dinge zu entdecken ...

und sie voll Bewunderung zu betrachten ...



lehre uns zu erkennen ... daß wir selbst zutiefst verbunden sind ...

mit der ganzen Natur ... mit all diesen anderen Geschöpfen ...



und danke danke danke ... Du Allmächtiger ...

daß Du alle Tage bei uns bist ...



und uns ermutigst in unserem Kampf um unsere Existenz ...

für Gerechtigkeit und Freiheit ... Frieden und Liebe ...



Etwas frei aus dem Kalender 'Umkehr zum Leben - den Wandel gestalten ...

Ökumenischer Prozeß c/o Ev. Akademie Sachsen-Anhalt / Lutherstadt Wittenberg ...







