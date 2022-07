Samstag, 16 Juli 2022 | 28.197

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der krieg ...

vordergründig sieht es so aus …

als führe Wladimir Putin Krieg gegen die Ukraine oder um die Ukraine …



und zwar im doppelten wenn nicht mehrfachen Sinne …

also nicht nur um die Ukraine sondern auch um die Ukraine herum …



das ist also so wie ‘in Ulm und um Ulm und um Ulm herum ...’

wobei aber die Frage ist … wie weit reicht dieses ‘um Ulm herum’ ? …



wenn jemand Ulm erobert und zur Hauptstadt erklärt und ganz Deutschland regiert ...

müßte das Bundesverfassungsgericht doch sagen … das geht so nicht …



Putin will aber erklärtermaßen die Ukraine erobern und dann die (westliche) Welt regieren …

und niemand sagt … das geht so nicht ...







