Sonntag, 17 Juli 2022 | 28.198

Die Würde der Menschen und ...

der Rausschmiß von Gerhard Schröder aus der SPD

was soll das Alles … dieses Igitt ...

Gerhard Schröder ist wie sich nachhaltig zeigt ein Verbrecher …



das ist so … ist aber doch nicht das Problem …

das Problem ist die heutige Parteiführung ...



bzw diejenigen … die diesen Ausschluß betreiben …

und auch nicht besser sondern eher noch schlechter und dilettantischer sind …



mit anderen Worten …

da urteilen Verbrecher über einen in Ungnade Gefallen der Ihren ...



umgekehrt gilt natürlich genau so … daß Gerhard Schröder …

nicht zu Bewußtsein kommt und nicht begreift … daß er in der falschen Partei ist ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen