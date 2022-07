Samstag, 16 Juli 2022 | 28.197

Die Würde der Menschen und ... ihre Sicherheit ...

police partout ... sécurité nulle part ...

police everywhere ... security nowhere ...



unsere Verfassung hat immerhin stolze 146 Artikel ...

und da steht ne ganze Menge drin ...



aber ein Satz wie ...'Die Sicherheit der Bürger wird gewährleistet' ...

steht genau so wenig drin wie 'Die Sicherheit der Politiker wird gewährleistet ' ...



das nehmen die also völlig willkürlich einfach so für sich in Anspruch ...

und mißbrauchen dafür das Geld der Bürger ...



mit immer mehr Polizei kann man keine Sicherheit gewährleisten ...



weil jeder Polizist mehr eine doppelte Herausfroderung für Missetäter ist ...







