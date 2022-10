Mittwoch, 19 Oktober 2022 | 42.292

Die Rechte der Menschen und...

die Gewalten der Machthaber wmd ...

in der Ukraine und anderswo tobt der Krieg ...

in Pakistan und anderswo tobt der Klimawandel ..



beiden Vorgängen gemeinsam ist ... daß offensichtlich niemand die Absicht hat ...

etwas Wirksames dagegen zu unternehmen ...



wie schon Erich Honecker sagte ... als die Mauer bereits im Bau war ...

'Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen' ...



dieses Handeln und Verhalten der verantwortlichen Politiker ...

ist mit Begriffen wie Schwachsinn oder geisteskrank etc nicht zu beschreiben...



es geht hier um ganz massive absichtliche und absichtsvolle Kriminalität ...

systemimmanente Kriminalität ... gegen die selbst eine Revolution nicht helfen würde



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ..

das Politische Thema ... Handel und Wandel ... Merkel und Blutbad ... Bloody Mary ... Bloody Angela ...



geistig seelisch körperliche Ausblutung des deutschen Volkes !!!

eine Merkelsche Psycho-physikalische Spezial Operation ...







