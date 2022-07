Freitag, 15 Juli 2022 | 28.196

Die Würde der Menschen und ...

'der frühe Vogel kann mich mal' ...

'the early bird catches the wurm' ...

sagt das Sprichwort ...



das ist zwar richtig ... ist aber nicht die Lösung ...

um nicht zu sagen ... das ist so bzw Tatsache ... ist aber nicht das Problem ...



das gilt eben nur ...

wenn und wo es ums nackte Leben bzw Über-leben geht ...



diejenigen ... die glauben ...

so könne man auch einen demokratischen und sozialen Staat verfassungsgemäß regieren ...



wie weiland Angela Merkel oder aktuell eben Olaf Scholz ...

bzw die Bundes/Bundestags/Bundesrats/Bundesverfassungsgerichts-Präsidenten etc mwd ...



haben wohl eher 'den Vogel' !!! ....

bzw genau da ist eben 'der Wurm drin' ... !!!



weitere Erkenntnis vermittelt das Spätaufsteher Booklet ...

'Spätaufsteher Touren im Seenland Oder-Spree' ... www.Seenland-OderSpree.de







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen