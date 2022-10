Montag, 17 Oktober 2022 | 42.290

Die Rechte der Menschen und ...

die Gleichberechtigung ... die so genannte ...

da wird immer so getan ...

als seien mit der so genannten Gleichberechtigung der Frauen ...



die Probleme ... die Frauen mit Männern haben gelköst ...

obwohl doch das Gegenteil der Fall ist ... die Probleme gehen erst los



was hat denn eine Frau von ihrer angeblichen Gleichberechtigung ...

wenn sie trotz und alledem nach wie vor mehr oder weniger ständig vergewaltigt wird ...



und das hier bei uns in diesem unserem Lande ...

geschweige sonst wo in der Welt ...



wo Frauen Not und Gewalt erfahren und Opfer werden ...

von Menschenhandel und Ausbeutung ... Zwangsheirat und Zwangsprostitution etc ...



Näheres dazu bei Solwodi Solidarity with women in distress ...

www.solwodi.de ...



