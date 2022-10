Samstag, 15 Oktober 2022 | 41.288

Die Rechte der Menschen und ... die indigene Philosophie ...

die indigenen Völker sind stolz darauf ...

daß sie sich das Wissen um die Natur erhalten haben



das Wissen um das Verhalten der Natur ...

und wie man sich darauf einstellen und damit leben kann und muß ...



das ist aber genau das ... was die so genannten fortschrittlichen Nationen

in West wie in Ost etwa seitdem 15. Jahrhundert versäumt haben ...



mit dem Beginn zunehmender Globalisierung und der 'Eroberung' der Welt ...

hat man auf diese Art der Konsolidierung verzichtet ...



die Entwicklung der Neuteit ist geprägt von Gewinnmitnahmen und Ausstiegsszenarien

und nur wenn man diese Versämnisse nachjholt kommen wir wirklich weiter ...



*



die politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Erziehung und Bildung ...

Angela Merkel ... Verwahrlosung und unverzeihliche Massenmorde ...







