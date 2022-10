Mittwoch, 12 Oktober 2022 | 41.285

Die Rechte der Menschen und ...

der Fortschritt ...

mit dem Fortschritt ist es wie mit praktisch allem was es in dieser Welt gibt ...

es ist eine Frage der Definition ...



inclusive der besonderen Umstände des Einzelfalles ... daß alles zwei Seiten hat ...

das heißt ... man kann alles definieren ... muß es aber nicht ...



das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel läßt sich von niemandem darin übertreffen ...

daß es die Vorgänge nicht an feststehenden Definitionen mißt ...



sondern umgekehrt für jeden Vorgang die Definitionen neu erfindet und festlegt ...

wodurch es immer wieder zu diesem Musterbeispiel des Fortschritts kommt ...



bzw dieser verfassungsmäßigen Aufgabe der Fortentwicklung des Rechts ...

'einen Schritt vor und zwei zurück' (!) ...



*



Das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ...Handel und Wandel ... Angela Merkel und die Blutbäder die sie anrichtet ...







