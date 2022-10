Montag, 10 Oktober 2022 | 41.283

Die Rechte der Menschen und ...

der Kampf ums Recht ..

warum müssen die Menschen dauernd um ihre Rechte kämpfen ... ?

weil die Rechts dauernd systematisch zugeschüttet werden ... durch Gesetze ...



die Regierung ... also die Diktatur macht sich ihre Gesetze ...

und das Recht kommt auf den Müll ...



es kommt immer wieder vor ... daß jemand den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ...

und so ist das auch mit dem Recht ...



das ebenso absichtlich wie absichtsvoll ständig mehr zugemüllt wird ...

so daß man vor lauten Gesetzen ddas Recht nicht mehr sdieht ...



und um die Täuschung perfekt zu machen bekommt dieser Müll dann das Etikett 'Rechtsstaat'

und manche kleben sogar noch das Etikett 'Bio' noch drauf ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und ihre Abschlachtungsmentalität ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen