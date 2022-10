Sonntag, 09 Oktober 2022 | 40.282

Die Rechte der Menschen und

die Rechte der Kunden ...

auf praktisch jedem Einkaufszettel kriegt es der Kunde inzwischen schriftlich ...

daß bestimmte Qualitätskriterien garantiert werden ...



beispielsweise hohe und gesicherte und und vor allem gleichbleibende Qualität ...

bei Fleisch und Wurst von in Deutschland ausgezogenen Tieren ...



wobei man durchaus so weit gehen könnte ... daß auch deutsches Recht ...

nur wirklich von jemand verstanden werden kann ... der hier ausgewachsen ist ...



dazu kommen regelmäßige Kontrollen und Nachweise ... Herkunfts-Check ...

fachgerechte und nachhaltige Be und Verarbeitung ... Schutz und Gersundheit usw ...



wenns das alles gibt für Rinder / Kälber / Schweine / Geflügel etc ...

warum gibt es das dann nicht auch für rote gelbe grüne schwarze etc Politiker wmd ?



*



Die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ..

draußen in der Welt ... wo sie laut Verfassung ihren Nutzen mehren sollen ...

.

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ... Der Land Rover Perseverance ...

Die Nasa auf dem Mars ... aber nicht die Nase vorn ...







