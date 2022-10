Samstag, 08 Oktober 2022 | 40.281

Die Rechte der Menschen und ...

der Wald ...

Politik ist so eine Art 'den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen' ...

inclusive dieses typisch männlichen Verhaltens ...



einen Wald sehen ... und ihn unbedingt abholzen zu wollen ...

das ist so eine Art Reflex wie eine Frau sehen und sie unbedingt vergewaltigen zu wollen ...



mit dem Wald ist es wie mit der Natur an sich ...

es gibt Wald in den abwechslungsreichsten und unterschiedlichsten Formen und Mischformen



wobei 'Wald' eben nicht einfach Wald ist sondern eine vielfältige Lebensgemeinschaft ...

deren Gleichgewicht durch ein eigendynamisches System erhalten und gesichert wird ...



eine ganz spezielle Sonderform ist der so genannte 'Blätterwald' ... der umgekehrt dynamisch

die Politik vor sich hertreibt und schon manchen vermeintlich starken Baum zu Fall gebracht hat



man könnte ... gar nicht mal überspitzt sagen ... der Urwald ist eine Lebensader ...

der Blätterwald hat schon so manchem den Todesstoß versetzt ...



auch der Blätterwald verteilt Leben ... in Form von Sympathien ...

und da blindlings auch an die Falschen ... Geschäft isdt Geschäft ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...







