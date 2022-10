Donnerstag, 06 Oktober 2022 | 40.279

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Natur ...

man darf 'die Dinge' ... s. The future of things oder The Internet of things etc etc ...

nicht allzusehr und allzu beliebig durch einander werfen ...



Natur ist und bleibt Natur ... und vor allem ... auch 'der Mensch' ist und bleibt Natur ...

und die Natur 'hat' keine Rechte sondern sie 'ist' das Recht ...



'das Recht' als solches ist eine Eindung des Menschen ... ist also 'Kultur' ...

und entsprechend mit allen menschlichen Vorteilen und Nachteilen versehen ...



die sich 'managen' lassen ... Natur läßt sich aber nicht 'managen' ...

wir können nur lernen ... damit umzugehen ... mit Erdbeben / Tsunamis etc etc ...



wir können lernen ... zum Beispiel ... Häuser so zu bauen ...

daß sie nicht gleich jedem Erdbeben in sich zusammenfallen ...



*



