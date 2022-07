Montag, 04 Juli 2022 | 27.185

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Unabhängigkeitserklärungstag der Amerikaner

1776 … und das hält immerhin bis heute …

und die Amerikaner feiern … als hätten sie sich gerade für unabhängig erklärt ...



die Deutschen haben inzwischen des Öfteren ihre Unabhängigkeit gefeiert …

weils so schön ist … und weil das Volk das für demokratisch hält ...



das Bundesverfassungsgericht ist auch unabhängig … laut Verfassungserklärung ...

also seit 23. Mai 1949 … spätestens seit dem 7. September 1951 … der Gründung ...



aber bei den Amerikanern liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen …

erklären ist ‘eine’ Sache … feiern eine andere …



und Unabhängigkeit natürlich auch … Selbständigkeit … Souverainität ...

aktuell steht das ‘Gericht’ eher am Rande des Rechts im Zentrum der Korruption ...







