Montag, 04 Juli 2022 | 27.185

Die Würde der Menschen und ...

die Macht der Gewaltengeteilten Ungläubigen Unmenschen

'auch wenn die Welt krachend zusammenbricht … und mir die Trümmer um die Ohren fliegen …

werde ich furchtlos weiter meinen Weg gehen ...'



aus dem Mund von Horaz … des Dichters … des Künstlers … des Philosophen …

um nicht zu sagen des Humoristen … oder gar des Theoretikers …



hört sich das natürlich auch 2000 Jahre später noch gaaanz toll an ...

aber er kannte eben im damals beschaulichen Rom keinen wirklichen Krieg ...



die Kriege wurden damals draußen ausgetragen … vor den Toren der Stadt …

wenn nicht gar in Gallien / Arabien / Afrika oder sonst wo ...



etwas ganz anderes ist … wenn heutzutage Putin die Ukraine überfällt …

und eben nicht die Trümmer fliegen … sondern Bomben / Drohnen / Raketen etc …



und etwas nochmal was ganz anderes ist … wenn Putin und Konsorten Menschen überfallen

und einsperren / quälen / morden … prominentestes Beispiel zur Zeit Alexej Nawallny ...



davor keine Angst zu haben … ist im Grunde genommen schlimmer als Selbstmord …

denn es hilft in der Sache nicht weiter … und den Menschen schon gar nicht ...







