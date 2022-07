Sonntag, 03 Juli 2022 | 26.184

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

Glaube / Liebe / Hoffnung ... Kultur / Ordnung / Recht ...

man weiß immer noch nicht … was eigentlich schlimmer ist …

bzw was eigentlich der Knackpunkt ist ...



daß das höchste Gericht in dieser unserer Republik das Recht verrät …

oder daß eine evangelische Pfarrerstochter den Glauben an das Recht verrät ...



genauer gesagt … das Christentum verrät … also den Glauben an und für sich ...

bzw den Glauben an den Glauben ...



unsere Verfassung … also das gedruckte Wort des Rechts …

ist ohne die Bibel … also das gedruckte Wort des Glaubens … nicht denkbar …



das Recht gilt ebenso wenig weltweit wie das Christentum …

ich werde mich nicht damit abfinden … versprochen ...







