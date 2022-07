Sonntag, 03 Juli 2022 | 26.184

Die Würde ... des Christentums ...

weil Sonntag ist ...

‘Die Liebe Gottes versöhnt und eint die leidende Schöpfung ...’

das geht aber bei allem was Glaube ist nur so lange …



wie sie als Schöpfung erhalten … und noch in der Lage ist …

zu leiden ... - sich zu wehren / Widerspruch zu erheben / Widerstand zu leisten ???



gegen eine teils kannibalistische / teils suizidale Herrschaftsgewalt mwd

kann die Schöpfung … Pflanzen / Tiere / Menschen … nicht gewinnen …



das Paradoxe daran ist … daß das nur für ‘die Natur’ als solche gilt …

denn selbstverständlich ist ‘die Natur’ unkaputtbar …



was wahrscheinlich endgültig verloren geht … ist ‘die Kultur’ …

also der eigentlich menschliche Teil an der Schöpfung ...







