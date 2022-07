Samstag, 02 Juli 2022 | 26.183

Die Würde der Schöpfung ... dei Schöpfungszeit ...Jahrzehnte-/Generationen-übergreifender Wiederaufbau der Ukraine

der Begriff der Zeitenwende ist in aller Munde … aller Politiker der so genannten ...

vor allem derjenigen … die den Mund regelmäßig zu voll nehmen …



denn noch ist dieser Begriff verfassungsmäßig nicht geklärt …

geschweige gefüllt ...



ein ökumenischer Prozeß könnte da weiterhelfen …

der ökumenische Prozeß ‘Umkehr … zum Leben … Wandel … gestalten’ …



der von Martin Luther gesteuert wird … genauer gesagt vom Lutherstädtischen Wittenberg aus …

mit einer Koordinierungsstelle bei der dortigen Evangelischen Akademie ...



ein Kalender begleitet und markiert diese Schöpfungszeit … ab 1.September …

denn ganz ähnlich den beiden kirchlichen Bußzeiten vor Ostern und vor Weihnachten …



soll dieser Gedanke der Besinnung und der Wende bzw der Umkehr …

auch vor dem Erntedankfest ins Bewußtsein gebracht werden …



Schöpfung ist Schöpfung … oder meinetwegen auch Urknall …

aber alles was danach kommt ist doch zumindest Mit-schöpfung durch die Menschen ...



mit dieser ‘Schöpfungszeit’ befaßt der Kalender

vom 1. September bis zum 4. Oktober 2022 ...



www.ev-akademie-wittenberg.de …

oder online über www. Chrismonshop.de …



unterstützt wird das Projekt auch von der Studienstelle für kirchliche Forschung …

'Naturwissenschaft / Ethik / Bewahrung der Schöpfung' … ebenfalls in Wittenberg ...







